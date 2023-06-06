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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММАХ ГАЗИФИКАЦИИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
10:38 07.06.2023
Возможности двустороннего взаимодействия в энергетике и других отраслях экономики обсуждены на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси со Смоленской областью России, которое прошло 6 июня 2023 года под председательством заместителя министра энергетики Дениса Мороза и заместителя главы Смоленской области Алексея Стрельцова.
«В Российской Федерации реализуется масштабный проект по социальной газификации, и есть потребность в специалистах, которые эту работу могут реализовывать, - отметил Денис Мороз, которого цитирует пресс-служба Минэнерго. - Беларусь как одна из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве обладает определенными компетенциями в этой части. Мы бы хотели найти точки взаимодействия с вашим регионом в данной сфере».
По мнению замминистра, эффективным может быть сотрудничество сторон и в сфере развития электросетевой инфраструктуры.
«В целом Смоленская область - один из основных торгово-экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. Мы заинтересованы, чтобы наше взаимодействие развивалось, готовы обсуждать конкретные кооперационные проекты», - добавил он.
В 2022 году товарооборот Беларуси и Смоленской области вырос на 12,8% по сравнению с 2021 годом и достиг $4,9 млрд. Положительная динамика во взаимной торговле сохраняется и в этом году – за январь-март рост составил 8,4%.
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