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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЕЛАРУСИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В СНГ
09:19 07.06.2023
Лукашенко указом № 169 от 6 июня 2023 года одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ, сообщает его пресс-служба.
Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.
Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности.
Договором также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества.
«Заключение соглашения будет способствовать развитию промышленной кооперации, внедрению инноваций, созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств - участников СНГ», - говорится в комментарии.
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