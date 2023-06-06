Лукашенко указом № 169 от 6 июня 2023 года одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ, сообщает его пресс-служба.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.

Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности.

Договором также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества.

«Заключение соглашения будет способствовать развитию промышленной кооперации, внедрению инноваций, созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств - участников СНГ», - говорится в комментарии.