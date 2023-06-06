Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) готова оказать содействие предприятиям Воронежской области по организации экспорта выпускаемой ими продукции в Беларусь. Об этом заявил председатель правления БУТБ Александр Осмоловский во время обсуждения перспективных направления сотрудничества с директором Центра поддержки экспорта Воронежской области Российской Федерации Денисом Андрющенко.

По его словам, это позволит воронежским предприятием без создания собственной товаропроводящей сети напрямую реализовывать товары белорусским потребителям. Помимо минимизации маркетинговых затрат, при такой схеме продаж снижаются риски для обеих сторон сделки. При этом продавцам не нужно «делиться прибылью» с посредниками, а покупатели экономят на закупках за счет работы непосредственно с производителем.

«По нашим данным, импортозамещающая продукция порядка 20 предприятий Воронежской области уже представлена на биржевых торгах. Это различные лакокрасочные материалы, полимерная упаковка, фильтры очистки воды, бумажные изделия, лабораторное оборудование. Мы готовы помочь производителям всех этих товаров самостоятельно выйти на рынок Республики Беларусь и развивать здесь свой бизнес, используя биржевые инструменты. От этого выиграют и тысячи белорусских компаний, регулярно применяющих биржевой механизм в качестве основной процедуры закупок», — подчеркнул Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

Руководитель БУТБ также предложил задействовать возможности биржевой электронной платформы при продвижении продукции экспортно ориентированных предприятий Воронежской области на рынки Евросоюза и Азии. По словам Александра Осмоловского, благодаря высокому уровню конкуренции среди зарубежных покупателей товар реализуется на максимально выгодных для экспортера условиях.

«Наверное, самый яркий пример эффективности биржевого механизма — это экспорт свекловичного жома и мелассы. За счет перехода на биржевую схему реализации цены на эти товарные позиции выросли почти в три раза и сейчас полностью соответствуют мировым котировкам. Уверен, что с помощью нашей площадки сахарные заводы Воронежской области смогут получить аналогичный экономический эффект. Это касается и другой продукции агропромышленного комплекса. Главное, чтобы ваши предприятия разместили заявки на продажу, и мы сразу же начнем с ними работать», - заверил председатель правления БУТБ.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении в течение года серии обучающих семинаров по вопросам биржевой торговли для субъектов хозяйствования Воронежской области. Кроме того, продолжится точечная работа с предприятиями-производителями, которые пока еще не представлены на площадке БУТБ.