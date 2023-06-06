Проработаны вопросы поставки технологического оборудования КНР для модернизации белорусских предприятий. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, комментируя журналистам итоги своего визита в Китайскую Народную Республику.

Александр Червяков выделил пять ключевых направлений достигнутых договоренностей.

«Первое – развитие Индустриального парка «Великий камень». Продолжится финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры и жилья. Тем самым будет обеспечено синхронное развитие промышленной зоны парка и социальной сферы, а значит и комфортные условия для работы и жизни.

Второе – укрепление транспортного потенциала. Удалось решить вопросы обеспечения технологическим оборудованием Национального аэропорта «Минск» и поставки 15 железнодорожных локомотивов. Также мы договорились с китайскими партнерами об увеличении в 4 раза количества разрешений для нашего автотранспорта. В совокупности все вышеназванное позволит существенно нарастить наши грузопотоки в КНР.

Третье – увеличение экспорта продовольствия. Продлена аккредитация предприятий молочной отрасли, которые уже поставляли свою продукцию в Китай. Кроме того, расширен список продуктов питания для поставок. В первую очередь, речь идет о мясной продукции: консервах из птицы и колбасных изделиях.

Четвертое – развитие промышленности. Достигнуты договоренности по развитию в Беларуси электротранспорта. Ряд китайских компаний серьезно рассматривают возможность организации производства в Беларуси электромобилей. Проработаны вопросы поставки технологического оборудования из КНР для модернизации наших предприятий.

И пятое – сфера здравоохранения. Здесь была достаточно обширная повестка, начиная от сотрудничества между организациями, которые занимаются подготовкой кадров, университетами, научно-исследовательскими центрами, заканчивая созданием в Республике Беларусь производства медицинского оборудования и фармацевтической продукции», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.