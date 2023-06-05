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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 100 ЕДИНИЦ ГРУЗОВОЙ И СПЕЦТЕХНИКИ НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ ПОСТАВЯТ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
11:28 06.06.2023
107 единиц грузовой и специальной техники на базе шасси МАЗ поставят в Приморский край. Соответствующий документ по итогам переговоров подписали генеральный директор АО "Примавтодор" Алексей Ширшов и генеральный директор официального дилера Минского автозавода ООО "Дальневосточный автоцентр" Сергей Климов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАЗ, контракт заключен в рамках выигранного конкурса по 223-ФЗ на поставку техники в российский регион.
«Администрацией Приморского края при согласовании с правительством России одобрена сумма в 700 млн рублей на приобретение пассажирского транспорта. Поэтому сейчас мы знакомимся с моделями автобусов белорусского производства, которые в скором времени могли бы выйти на наши маршруты. С продукцией МАЗа жители региона знакомы – у нас работает ваша коммунальная, грузовая и строительная техника», - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства российского региона Алексей Игнатенко во время посещения Минского автомобильного завода.
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