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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙ ПРОДОЛЖИТ ОКАЗЫВАТЬ ПОДДЕРЖКУ БЕЛАРУСИ В ВОПРОСАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ШОС


09:56 06.06.2023

Китай готов продолжить оказывать поддержку Беларуси в вопросах присоединения к ШОС, а также выстраивания взаимодействия нашей страны с БРИКС. Это было отмечено на встрече министра иностранных дел Сергея Алейника с послом Китая в Беларуси Се Сяоюном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Подтверждена готовность к дальнейшему развитию многопланового партнерства между странами по всему спектру белорусско-китайского сотрудничества.

Дипломаты обсудили предстоящие двусторонние мероприятия, включая заседание Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, подробно остановились на взаимодействии в региональных и международных организациях, а также подтвердили готовность и впредь оказывать взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы обеих стран.
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