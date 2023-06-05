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НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ BKM HOLDING ВЫШЛИ НА ЛИНИЮ В КРАСНОДАРЕ


09:07 06.06.2023

В Краснодаре 1 июня 2023 года прошла презентация новых троллейбусов BKM Holding с участием главы города Евгения Наумова, который сообщил, что троллейбусы с увеличенным автономных ходом уже запустили на линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе BKM Holding, в ближайшие дни 20 новых машин заменят старые на маршруте № 4.

Поставка новых машин позволит обновить троллейбусный парк на 40%. Из 60 троллейбусов 38 — с увеличенным запасом автономного хода. Это позволит обеспечить прохождение участков необорудованных контактной сетью.

Машины оснащены системой кондиционирования, противозащемления дверей, автоматическим пожаротушением, видеонаблюдением и ГЛОНАС. В салоне низкий пол, есть механический пандус, место для инвалидной коляски. Троллейбусы рассчитаны на перевозку 83 пассажиров и экономят до 44% электроэнергии.

BKM Holding - один из промышленных флагманов Беларуси. Предприятие разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи и электробусы, а также развивает производство зарядной инфраструктуры, реализует проект первого белорусского электрогрузовика.
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