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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСЫ BKM HOLDING ВЫШЛИ НА ЛИНИЮ В КРАСНОДАРЕ
09:07 06.06.2023
В Краснодаре 1 июня 2023 года прошла презентация новых троллейбусов BKM Holding с участием главы города Евгения Наумова, который сообщил, что троллейбусы с увеличенным автономных ходом уже запустили на линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе BKM Holding, в ближайшие дни 20 новых машин заменят старые на маршруте № 4.
Поставка новых машин позволит обновить троллейбусный парк на 40%. Из 60 троллейбусов 38 — с увеличенным запасом автономного хода. Это позволит обеспечить прохождение участков необорудованных контактной сетью.
Машины оснащены системой кондиционирования, противозащемления дверей, автоматическим пожаротушением, видеонаблюдением и ГЛОНАС. В салоне низкий пол, есть механический пандус, место для инвалидной коляски. Троллейбусы рассчитаны на перевозку 83 пассажиров и экономят до 44% электроэнергии.
BKM Holding - один из промышленных флагманов Беларуси. Предприятие разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи и электробусы, а также развивает производство зарядной инфраструктуры, реализует проект первого белорусского электрогрузовика.
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