В Краснодаре 1 июня 2023 года прошла презентация новых троллейбусов BKM Holding с участием главы города Евгения Наумова, который сообщил, что троллейбусы с увеличенным автономных ходом уже запустили на линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе BKM Holding, в ближайшие дни 20 новых машин заменят старые на маршруте № 4.

Поставка новых машин позволит обновить троллейбусный парк на 40%. Из 60 троллейбусов 38 — с увеличенным запасом автономного хода. Это позволит обеспечить прохождение участков необорудованных контактной сетью.

Машины оснащены системой кондиционирования, противозащемления дверей, автоматическим пожаротушением, видеонаблюдением и ГЛОНАС. В салоне низкий пол, есть механический пандус, место для инвалидной коляски. Троллейбусы рассчитаны на перевозку 83 пассажиров и экономят до 44% электроэнергии.

BKM Holding - один из промышленных флагманов Беларуси. Предприятие разрабатывает, производит и обслуживает электрический пассажирский транспорт: троллейбусы, трамваи и электробусы, а также развивает производство зарядной инфраструктуры, реализует проект первого белорусского электрогрузовика.