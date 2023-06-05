ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА КРАТНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ УСПЕШНЫХ ПРИМЕРОВ БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ


15:28 05.06.2023

Беларусь рассчитывает на кратное увеличение успешных примеров белорусско-китайской промышленной кооперации. Об этом заявил 2 июня 2023 года заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов во время заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству межправительственного комитета по сотрудничеству Беларуси и Китая.

Он высказал уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести промышленное сотрудничество на новый уровень, путем создания совместных производств в Китае и Беларуси, расширения взаимодействия с китайскими компаниями по поставкам технологического оборудования (комплектующих, сырья и материалов), а также проведения модернизации белорусских предприятий с учетом технологий и компетенций китайских компаний.

«Развитие промышленной кооперации с китайскими партнерами находится в фокусе самого повышенного внимания со стороны нашего государства. Рынок китайских технологий и компетенций имеет большой потенциал и представляет огромный интерес для предприятий Министерства промышленности Беларуси», – подчеркнул Александр Ефимов, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Благодаря производственной базе белорусских предприятий и высокотехнологичным компетенциям китайских компаний, произведенная в Беларуси техника повысила свою конкурентоспособность на рынках третьих стран, а также смогла обеспечить внутренние потребности Беларуси, констатировал заместитель министра промышленности. Ряд разработок китайских компаний сейчас на стадии внедрения и испытаний при производстве отдельных единиц белорусской сельскохозяйственной, карьерной и грузовой техники. Белорусские компании прорабатывают инвестиционные проекты по модернизации, делая акцент именно на китайские технологии.

В целом, организации системы Министерства промышленности Беларуси за пять лет (с 2018 по 2022 год) существенно увеличили объем торгово-экономического сотрудничества с Китаем, тенденция продолжается в текущем году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2023
валюта курс
EUR 3.1446
USD 2.9206
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9306 +0.01
RUB 3.6419 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1310 3.1400
USD 2.9180 2.9250
RUB 2.7000 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0750
EUR/RUB 85.8000 114.3000
USD/RUB 80.2000 106.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте