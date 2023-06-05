Беларусь рассчитывает на кратное увеличение успешных примеров белорусско-китайской промышленной кооперации. Об этом заявил 2 июня 2023 года заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов во время заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству межправительственного комитета по сотрудничеству Беларуси и Китая.

Он высказал уверенность, что совместными усилиями страны смогут вывести промышленное сотрудничество на новый уровень, путем создания совместных производств в Китае и Беларуси, расширения взаимодействия с китайскими компаниями по поставкам технологического оборудования (комплектующих, сырья и материалов), а также проведения модернизации белорусских предприятий с учетом технологий и компетенций китайских компаний.

«Развитие промышленной кооперации с китайскими партнерами находится в фокусе самого повышенного внимания со стороны нашего государства. Рынок китайских технологий и компетенций имеет большой потенциал и представляет огромный интерес для предприятий Министерства промышленности Беларуси», – подчеркнул Александр Ефимов, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Благодаря производственной базе белорусских предприятий и высокотехнологичным компетенциям китайских компаний, произведенная в Беларуси техника повысила свою конкурентоспособность на рынках третьих стран, а также смогла обеспечить внутренние потребности Беларуси, констатировал заместитель министра промышленности. Ряд разработок китайских компаний сейчас на стадии внедрения и испытаний при производстве отдельных единиц белорусской сельскохозяйственной, карьерной и грузовой техники. Белорусские компании прорабатывают инвестиционные проекты по модернизации, делая акцент именно на китайские технологии.

В целом, организации системы Министерства промышленности Беларуси за пять лет (с 2018 по 2022 год) существенно увеличили объем торгово-экономического сотрудничества с Китаем, тенденция продолжается в текущем году.