Дорожная карта по реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Китайской торговой палатой по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции подписана 2 июня 2023 года в Пекине.

Подписи под документом поставили заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов и президент Китайской торговой палаты по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции Чжан Юцзин.

Китайская торговая палата по экспорту и импорту электронной и машиностроительной продукции – это отраслевая организация, которая объединяет более 10 тыс. крупных государственных предприятий отрасли, а также предприятий малого и среднего бизнеса КНР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, во время встречи Александр Ефимов и Чжан Юцзин обсудили вопросы организации бизнес-миссий китайских компаний в Беларусь, поиска партнеров для создания совместных предприятий, а также реализации инвестиционных проектов.

В рамках визита в Китай заместитель министра промышленности Александр Ефимов в составе белорусской делегации под руководством министра экономики Александра Червякова принял участие в совещании экспертной группы по вопросам развития Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в ходе которого выступил с информационным докладом о потенциале и преимуществах создания и глубокой локализации производств в Беларуси. Также проинформировал китайскую сторону об имеющихся условиях развития предприятий и возможностях расширения присутствия выпускаемой в Беларуси продукции на рынке ЕАЭС.