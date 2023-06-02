Более 187 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января "безвизом" воспользовались 187 170 жителей соседних стран ЕС: 122 914 граждан Литвы, 36 265 граждан и 11 178 неграждан Латвии, а также 16 813 граждан Польши», - говорится в сообщении.

В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 572 156 иностранцев: 371 177 граждан Литвы, 38 057 неграждан и 124 399 граждан Латвии, а также 38 523 гражданина Польши.