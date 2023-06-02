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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТРАНЗИТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУТБ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


11:42 05.06.2023

Возможность использовать площадку Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для межрегиональной и трансграничной торговли заинтересовала ряд предприятий Липецкой области, посетивших центральный офис БУТБ в составе делегации деловых кругов данного региона России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, речь идет о выведении на биржевые торги широкого спектра продукции, производимой в Липецкой области, для дальнейшей реализации на рынке Республики Беларусь, в других субъектах Российской Федерации, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В числе наиболее перспективных товарных позиций рассматриваются изделия из черных и цветных металлов, стройматериалы, пищевые и индустриальные масла, продукция деревообработки и агрохимия. При этом БУТБ не только окажет содействие в поиске потенциальных покупателей, но и проконтролирует надлежащее исполнение каждой сделки.

«Работа биржи начинается с момента размещения заявки на продажу или покупку в торговой системе. Мы делаем все возможное, чтобы сделка была заключена, а обязательства сторон исполнены в полном объеме. К примеру, если липецкий производитель металлоконструкций захочет продать через нашу площадку свою продукцию, мы проинформируем о его предложении аккредитованные на бирже белорусские и иностранные компании, соберем пул потенциальных покупателей, обеспечим необходимую конкурентную среду и предоставим весь комплекс инструментов для минимизации рисков. Таким образом, помимо организации и проведения торгов, биржа берет на себя определенные маркетинговые функции, а в случае расчетов через биржевые счета гарантирует оплату и поставку товара. Поэтому нашей платформой регулярно пользуются предприятия из различных регионов России для торговли с российскими и иностранными компаниями», - рассказал первый заместитель председателя правления БУТБ Эдуард Бельский в ходе обсуждения перспективных направления сотрудничества с представителями бизнеса из Липецкой области.

По информации пресс-службы БУТБ, сейчас на бирже аккредитованы 24 липецкие компании, что недостаточно для реализации потенциала биржевой торговли с этим регионом. В связи с этим планируется объединить усилия с Центром поддержки экспорта Липецкой области и региональной торгово-промышленной палатой с целью совместного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о механизме БУТБ. Первый обучающий семинар может состояться в самое ближайшее время.

Кроме того, прорабатывается вопрос аккредитации центра поддержки экспорта в качестве биржевого брокера. Такая схема взаимодействия уже успешно апробирована в Ростовской и Тульской областях, а также в Чуваши и Мордовии, где благодаря деятельности брокеров удалось достичь существенного прироста количества участников торгов и биржевого товарооборота.
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