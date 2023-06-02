Беларусь и Китай планируют совместно наладить производство электромобилей в республике. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР.

По его словам, ряд китайских компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей.

«Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий», - отметил Червяков.

При этом он не назвал компании, которые участвовали в переговорах, как и потенциальные сроки создания производства.