|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ СОВМЕСТНО НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
11:06 05.06.2023
Беларусь и Китай планируют совместно наладить производство электромобилей в республике. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков по итогам визита белорусской делегации в КНР.
По его словам, ряд китайских компаний дал свое согласие по организации производства в Беларуси электромобилей.
«Очень важно, что решены вопросы по организации механизма поставки технологического оборудования для модернизации наших предприятий», - отметил Червяков.
При этом он не назвал компании, которые участвовали в переговорах, как и потенциальные сроки создания производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2023
Курсы в банках
на 05.06.2023
Конвертация в банках
на 05.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте