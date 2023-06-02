МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КИТАЙСКАЯ SINOPHARM БУДЕТ СТРОИТЬ В БЕЛАРУСИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»

10:11 05.06.2023 Минздрав Беларуси и компания «Синофарм» (China Sinopharm International Corporation) подписали соглашение о сотрудничестве по реализации ряда проектов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. «В том числе - о строительстве на территории Беларуси медучреждений «под ключ» и поставке медоборудования китайского производства», - говорится в сообщении. Как проинформировал заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, с компанией Sinopharm также прорабатывается возможность локализации производства ряда лекпрепаратов (Фондапаринукс, Тигециклин и Октреотид, Тиотропия бромид, Севофлуран и Пропофол). Кроме того, Минздрав обсуждает с компанией Джифей вопрос создания в Беларуси производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также антидиабетических препаратов с применением биотехнологических технологий. С компанией ООО «Новоэра Биотех», являющейся резидентом парка «Великий камень», ведутся переговоры по локализации производства препаратов традиционной китайской медицины.