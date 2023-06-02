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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙСКАЯ SINOPHARM БУДЕТ СТРОИТЬ В БЕЛАРУСИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ»


10:11 05.06.2023

Минздрав Беларуси и компания «Синофарм» (China Sinopharm International Corporation) подписали соглашение о сотрудничестве по реализации ряда проектов. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В том числе - о строительстве на территории Беларуси медучреждений «под ключ» и поставке медоборудования китайского производства», - говорится в сообщении.

Как проинформировал заместитель министра здравоохранения Беларуси Борис Андросюк, с компанией Sinopharm также прорабатывается возможность локализации производства ряда лекпрепаратов (Фондапаринукс, Тигециклин и Октреотид, Тиотропия бромид, Севофлуран и Пропофол).

Кроме того, Минздрав обсуждает с компанией Джифей вопрос создания в Беларуси производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, а также антидиабетических препаратов с применением биотехнологических технологий.

С компанией ООО «Новоэра Биотех», являющейся резидентом парка «Великий камень», ведутся переговоры по локализации производства препаратов традиционной китайской медицины.
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