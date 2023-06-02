Министр экономики Александр Червяков пригласил китайцев создавать в Беларуси импортозамещающие производства с выходом на рынок ЕАЭС. Приглашение озвучено 1 июня 2023 г. в Пекине во время экспертных консультаций по вопросам развития и продвижения Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», нивелирования рисков в функционировании и продвижении проекта.

«На сегодня парк является важнейшей преференциальной локацией для продвижения бизнеса на рынки многих стран. «Великий камень» обладает высоким потенциалом создания новых производственных направлений в целях достижения большей степени локализации действующих и сопутствующих производств, создания новых импортозамещающих проектов, развития кооперационных связей с российскими партнерами для восполнения высвободившихся ниш в результате санкционного давления», – отметил Александр Червяков, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, итогом совместной работы с китайской стороной должна стать организация совместных эффективных производств для укрепления промышленной и технологической безопасности страны.

«В парке сегодня есть все возможности для создания прогрессивных производств и организации эффективных цепочек поставок товаров. Мы предлагаем организовать востребованные импортозамещающие предприятия с перспективным прицелом на новые ниши на рынках России и ЕАЭС, создавая кооперационные цепочки с белорусскими партнерами, в том числе с использованием принципа экстерриториальности», – подчеркнул Александр Червяков.

В ходе экспертных консультаций особое внимание уделено вопросу развития традиционной китайской медицины на площадке парка, а именно формированию ее законодательной базы с акцентом на указ №161, подписанный 1 июня 2023 г.

Министерства экономик двух стран и крупнейшие компании-акционеры Компании по развитию индустриального парка договорились продолжить активную работу по привлечению в «Великий камень» якорных инвесторов с крупными проектами, организовывать новые востребованные производства, в частности в сфере машиностроения и автокомпонентов, медоборудования, наращивать локализацию действующих производств резидентов.

Стороны на системной основе будут прагматично совершенствовать инвестиционную среду, последовательно устранять возникающие риски развития и выводить парк на новый качественный уровень развития, укрепляя его позиции как центрального белорусско-китайского проекта и международного индустриального кластера с прицелом на рынок ЕАЭС.