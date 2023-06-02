Минздрав Беларуси и Китайская ассоциация медоборудования подпишут соглашение о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута во время встречи делегации здравоохранения Беларуси с председателем ассоциации.

Как сообщает Минздрав, на переговорах обсуждена возможность содействия в подборе китайских производителей для дальнейшей поставки медоборудования из КНР в Беларусь.

Кроме того, предложено организовать выставку продукции членов ассоциации в Беларуси.

Китайская ассоциация медицинского оборудования объединяет ведущих китайских производителей всей страны.