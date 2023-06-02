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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ И КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18:14 02.06.2023
Минздрав Беларуси и Китайская ассоциация медоборудования подпишут соглашение о сотрудничестве. Такая договоренность достигнута во время встречи делегации здравоохранения Беларуси с председателем ассоциации.
Как сообщает Минздрав, на переговорах обсуждена возможность содействия в подборе китайских производителей для дальнейшей поставки медоборудования из КНР в Беларусь.
Кроме того, предложено организовать выставку продукции членов ассоциации в Беларуси.
Китайская ассоциация медицинского оборудования объединяет ведущих китайских производителей всей страны.
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