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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «АМКОДОР» ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
13:29 02.06.2023
Коммунальные машины «АМКОДОР» пользуются большим спросом на городских улицах Липецкой области. Это отметил глава российского региона Игорь Артамонов на встрече с руководством холдинга «АМКОДОР».
Как сообщает Telegram-канал холдинга, на встрече говорили о перспективных направлениях развития сотрудничества между сторонами. Также детально обсуждались вопросы поставок техники «АМКОДОР» в Липецкую область.
На предприятии отметили, что данный визит является не первым по счету визитом главы администрации Липецкой области в холдинг «АМКОДОР» за последний год.
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