МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ «АМКОДОР» ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

13:29 02.06.2023 Коммунальные машины «АМКОДОР» пользуются большим спросом на городских улицах Липецкой области. Это отметил глава российского региона Игорь Артамонов на встрече с руководством холдинга «АМКОДОР». Как сообщает Telegram-канал холдинга, на встрече говорили о перспективных направлениях развития сотрудничества между сторонами. Также детально обсуждались вопросы поставок техники «АМКОДОР» в Липецкую область. На предприятии отметили, что данный визит является не первым по счету визитом главы администрации Липецкой области в холдинг «АМКОДОР» за последний год.