Европейский союз (ЕС) ввел окончательную антидемпинговую пошлину на импорт арматуры и катанки из Беларуси еще на 5 лет. Об этом сообщает Kallanish, ссылаясь на Официальный журнал ЕС.

Соответствующие пошлины были введены в июне 2017 года. После окончания срока действия тарифов ЕС выполнил повторное антидемпинговое расследование, результатом которого было продление срока действия пошлин еще на 5 лет.

Под действие тарифов подпадают арматурные прутки и стержни, изготовленные из легированной и нелегированной стали, не подвергнутые дальнейшей обработке, кроме ковки, горячей прокатки, волочения или прессования.

Ставка пошлины составляет 10,6% чистой цены продукции. Крупнейшим производителем арматуры в республике является Белорусский металлургический завод (БМЗ).