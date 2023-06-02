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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕС ПРОДЛИЛ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ НА АРМАТУРУ ИЗ БЕЛАРУСИ ЕЩЕ НА 5 ЛЕТ
10:59 02.06.2023
Европейский союз (ЕС) ввел окончательную антидемпинговую пошлину на импорт арматуры и катанки из Беларуси еще на 5 лет. Об этом сообщает Kallanish, ссылаясь на Официальный журнал ЕС.
Соответствующие пошлины были введены в июне 2017 года. После окончания срока действия тарифов ЕС выполнил повторное антидемпинговое расследование, результатом которого было продление срока действия пошлин еще на 5 лет.
Под действие тарифов подпадают арматурные прутки и стержни, изготовленные из легированной и нелегированной стали, не подвергнутые дальнейшей обработке, кроме ковки, горячей прокатки, волочения или прессования.
Ставка пошлины составляет 10,6% чистой цены продукции. Крупнейшим производителем арматуры в республике является Белорусский металлургический завод (БМЗ).
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