Беларусь готова подписать дорожную карту по сотрудничеству с Ярославской областью. Об этом 1 июня 2023 года заявил министр промышленности Беларуси Александр Рогожник на встрече с главой Ярославской области Михаилом Евраевым.

«В июле в Екатеринбурге состоится международная промышленная выставка «Иннопром», партнером которой выступает Беларусь. И на полях этого крупного международного форума мы готовы подписать дорожную карту по сотрудничеству с Ярославской областью», – сказал Александр Рогожник, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Отметив в целом позитивную динамику двустороннего товарооборота, министр промышленности констатировал, что объем торгово-экономического сотрудничества не соответствует потенциалам регионов.

«Технологическая независимость должна стать основой нашего взаимодействия, благодаря которой мы обязаны двигаться вперед и развивать свои компетенции», – подчеркнул он.

Александр Рогожник высказал готовность Министерства промышленности Беларуси максимально оперативно реагировать на любые предложения ярославских коллег по дальнейшей активизации сотрудничества. В числе актуальных обсуждались вопросы поставок электробусов, троллейбусов с автономным ходом, организации совместного производства трамваев.

Перспективным направлением названа сфера строительства.

«У Беларуси есть положительный опыт строительства в российских регионах школ. Аналогичные проекты мы можем предложить и для Ярославской области», - инициировал министр.

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, механизмов финансирования поставок в Ярославскую область белорусской сельскохозяйственной техники. Для проведения детальных переговоров министр промышленности Беларуси пригласил делегацию Ярославля посетить международную специализированную выставку «Белагро-2023», которая состоится 6-11 июня на базе выставочного центра Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень».

По завершении переговоров состоялось совместное заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ярославской области с участием представителей промышленных предприятий.