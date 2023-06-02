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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРЕДЛОЖИЛО «ТРАНСНЕФТИ» ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ НА ПРОКАЧКУ НЕФТИ В 1,8 РАЗА


09:16 02.06.2023

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с ПАО «Транснефть» приведение тарифов транспортировки нефти к актуальным показателям. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«В условиях снижения транзитной транспортировки через территорию Республики Беларусь ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предложило ПАО «Транснефть» повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Республики Беларусь на 84%. Увеличение удельного тарифа на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии планируется с 0,91 до 1,67 $ за 100 ткм, в направлении Украины - с $1,14 до $2,09 за 100 ткм», - говорится в сообщении.

Аналогичные решения по увеличению тарифов на транспортировку нефти приняты в 2023 году операторами Украины и Казахстана.

АО «Укртранснафта» с 1 января 2023 года увеличен удельный тариф на транзитную транспортировку нефти через Украину в направлении Венгрии и Словакии с $3,5 до $4,3 за 100 ткм. Также АО «Укртранснафтан» запланировано двухэтапное повышение данного тарифа с 1 июня 2023 г. до $5,4 за 100 ткм, с 1 августа 2023 г. - до $6,6 за 100 ткм.

АО «Казтрансойл» принято решение об увеличении с 1 июля 2023 г. тарифа за услугу по перекачке нефти по магистральным нефтепроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан с $1,97 до $2,27 за 100 ткм.

«Предлагаемые тарифы белорусским оператором на транзитную транспортировку нефти через территорию Республики Беларусь конкурентоспособны и ниже тарифов, установленных вышеназванными нефтетранспортными операторами. Вне зависимости от экономических ситуаций, с которыми может сталкиваться наше предприятие, для нас всегда в приоритете был и остается наш коллектив и социальные гарантии, предусмотренные в действующем коллективном договоре», - отметил генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
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