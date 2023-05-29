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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «ЦИФРОВАЯ ИНДУСТРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОССИИ»


11:55 30.05.2023

Делегация Министерства связи и информатизации примет участие в VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2023), которая состоится с 31 мая по 2 июня 2023 г. в Нижнем Новгороде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, в рамках конференции пройдет белорусско-российская сессия на тему «Совместные решения для промышленности в условиях импортозамещения». На ней планируется обсудить вопросы импортозамещения промышленного программного обеспечения, формирования «цифровых двойников» выпускаемой продукции, применения технологий искусственного интеллекта для обработки больших объемов данных.

На выставке будет представлен национальный стенд белорусских решений в области промышленного программного обеспечения и иных передовых производственных технологий.

В качестве экспонентов национального стенда выступят: ОДО «ИНТЕРМЕХ» с проектом «IPS -импортонезависимая система управления инженерными данными на протяжении жизненного цикла изделия», ОАО «ЦНИИТУ» с проектами цифровая платформа «Виртуальная выставка предприятий», Система автоматизации сбора и преобразования аудио-видео информации для подготовки отчетов по мероприятиям «ВидеоАрхивариус», программным продуктом «Маланка», ООО «ЛАЦИТ – Лаборатория Цифровых Технологий», холдинг «Белвест» с проектом Интеллектуальные складские системы, ООО «ОМП Систем» с представлением ERP-системы «ОМП – управление производством», Филиал «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго» с VR-тренажерами «Виртуальный полигон», «Безопасный дом VR» и др.
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