Верховная рада Украины в понедельник проголосовала за денонсацию соглашения между Украиной и Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.

За денонсацию проголосовал 301 народный избранник при 226 минимум необходимых, сообщил депутат Ярослав Железняк.

В начале апреля правительство Украины одобрило законопроект о денонсации подписанного 14 декабря 1995 года в Киеве соглашения с правительством Беларуси о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.