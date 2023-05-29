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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАДА УКРАИНЫ ДЕНОНСИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
10:40 30.05.2023
Верховная рада Украины в понедельник проголосовала за денонсацию соглашения между Украиной и Беларусью о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.
За денонсацию проголосовал 301 народный избранник при 226 минимум необходимых, сообщил депутат Ярослав Железняк.
В начале апреля правительство Украины одобрило законопроект о денонсации подписанного 14 декабря 1995 года в Киеве соглашения с правительством Беларуси о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения.
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