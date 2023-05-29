С 1 июня 2023 г. Польша вводит полный запрет на перемещение через свою границу белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе прицепов и полуприцепов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, такие положения содержатся в постановлении Министерства внутренних дел и администрации Польши.

ГТК отмечает, что въезд на территорию Евросоюза тягачей Беларуси и России запрещен еще с апреля 2022 г. Беларусью принята ответная мера, запрещающая въезд на территорию страны тягачей, зарегистрирированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие ВЭД посредством осуществления перецепки и перегрузки.

«Нововведение Польши запрещает субъектам хозяйствования Евросоюза осуществлять перецепку белорусских и российских прицепов. Перегрузка товаров пока останется актуальной, но это более затратно по временным и финансовым критериям и ещё больше усугубит положение дел европейского бизнеса», - говорится в сообщении ГТК.

В нем заверяется, что белорусская таможня продолжит принимать все возможные меры по развитию ВЭД, максимальному оформлению транспорта, эффективному проведению таможенного контроля.