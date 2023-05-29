30 мая 2023 г. начинается двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Исламскую Республику Пакистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, программой предусмотрен ряд встреч как с официальными лицами, так и с представителями деловых кругов этой страны.

В рамках запланированных полноформатных переговоров с министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари планируется обсудить весь спектр сотрудничества Беларуси и Пакистана в политике, экономике, промышленности, науке, культуре, образовании, фармацевтике и других сферах.

Будет затронута актуальная международная повестка, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.

Особое внимание на всех этапах визита будет уделено тематике кооперационного сотрудничества, реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере.

В ходе визита ожидается подписание ряда значимых для развития двусторонних отношений документов.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан установлены 3 февраля 1994 года. В 2014-2015 гг. открыты посольства Беларуси и Пакистана в Исламабаде и Минске соответственно.