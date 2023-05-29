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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕТ В ПАКИСТАНЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
18:05 29.05.2023
30 мая 2023 г. начинается двухдневный официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Исламскую Республику Пакистан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, программой предусмотрен ряд встреч как с официальными лицами, так и с представителями деловых кругов этой страны.
В рамках запланированных полноформатных переговоров с министром иностранных дел Билавалом Бхутто Зардари планируется обсудить весь спектр сотрудничества Беларуси и Пакистана в политике, экономике, промышленности, науке, культуре, образовании, фармацевтике и других сферах.
Будет затронута актуальная международная повестка, взаимодействие двух стран в рамках международных организаций.
Особое внимание на всех этапах визита будет уделено тематике кооперационного сотрудничества, реализации совместных проектов в торгово-экономической сфере.
В ходе визита ожидается подписание ряда значимых для развития двусторонних отношений документов.
Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан установлены 3 февраля 1994 года. В 2014-2015 гг. открыты посольства Беларуси и Пакистана в Исламабаде и Минске соответственно.
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