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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОТЕНЦИАЛ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА БЕЛОРУССКО-ИНДОНЕЗИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ
14:17 29.05.2023
Потенциал китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» представили в рамках белорусско-индонезийского делового форума, который состоялся 26 мая 2023 года в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в Российской Федерации.
Как сообщает сайт парка, были представлены преимущества ведения бизнеса на территории «Великого камня», в том числе возможность приобретения земельных участков в частную собственность и быстрая реализация инвестиционных проектов.
Мероприятие собрало более 40 представителей делового сообщества Индонезии для обсуждения перспективных векторов взаимодействия.
Организатором форума выступило РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» при поддержке посольства Беларуси в Российской Федерации.
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