Потенциал китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» представили в рамках белорусско-индонезийского делового форума, который состоялся 26 мая 2023 года в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в Российской Федерации.

Как сообщает сайт парка, были представлены преимущества ведения бизнеса на территории «Великого камня», в том числе возможность приобретения земельных участков в частную собственность и быстрая реализация инвестиционных проектов.

Мероприятие собрало более 40 представителей делового сообщества Индонезии для обсуждения перспективных векторов взаимодействия.

Организатором форума выступило РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» при поддержке посольства Беларуси в Российской Федерации.