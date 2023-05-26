Около 9 тысяч иностранцев за неделю посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Белорусский "безвиз" для жителей Латвии, Литвы и Польши не теряет популярности. С 22 по 29 мая в нашу страну въехало 8940 иностранцев, проживающих в соседних странах ЕС. Большинство безвизовых туристов — 5649 граждан — приехали из Литвы», - говорится в сообщении.

С 1 января "безвизом" воспользовались 178 285 жителей соседних стран ЕС: 117 724 гражданина Литвы, 34 473 гражданина и 10 336 неграждан Латвии, а также 15 752 гражданина Польши.

С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало более 563 тысяч иностранцев: 365 987 граждан Литвы, 37 215 неграждан и 122 607 граждан Латвии, а также 37 462 гражданина Польши.