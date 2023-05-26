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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРОДАЛА БАШКОРТОСТАНУ 18 ЗУБРОВ
09:04 29.05.2023
Беларусь продала Башкортостану 18 особей зубров. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Беларуси в России.
Согласно информации, средняя стоимость одного зубра составляет- $8-9 тыс.
«Численность популяции в Беловежской пуще позволяет без ущерба продавать особей зубра в другие заповедники. В Башкортостане стадо будет размещаться в заповеднике на охраняемой территории под наблюдением специалистов», - говорится в сообщении.
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