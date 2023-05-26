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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДПИСАЛИ ПЯТЬ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЩУЮ СУММУ ПОРЯДКА $7 МЛН
17:56 26.05.2023
Состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области.
С белорусской стороны рабочую группу возглавляет председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, от Мурманской области – заместитель главы российского региона Ольга Кузнецова.
Участники встречи подвели итоги достигнутых ранее соглашений по расширению торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничество в сфере промышленности, рыболовства и рыбопереработки, поставок сельхозпродукции, продуктов питания и товаров легкой промышленности.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, после заседания между представителями организаций двух сторон состоялись подписания пяти важных документов, регламентирующих дальнейшее сотрудничество, на общую сумму порядка $7 млн. Среди них – меморандумы о возможной закупке автобусной и троллейбусной техники, договоры на поставку товаров и техники, а также соглашение о поставке запчастей.
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