Готовность увеличивать объемы поставок металлов и металлоизделий в Беларусь через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) подтвердили ряд ведущих металлургических предприятий Российской Федерации, включая Северсталь, Выксунский металлургический завод, Мытищинский трубный завод, Курганстальмост, Тулачермет и ВМК «Красный Октябрь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, о намерении использовать биржевую площадку для реализации своей продукции на белорусском биржевом рынке напрямую или через сбытовые структуры заявили такие крупные металлопроизводители, как Ашинский металлургический завод, Магнитогорский металлургический комбинат и Каменск-Уральский Металлургический Завод.

Договоренность об этом достигнута по итогам прошедшего в Минске белорусско-российского бизнес-форума, посвященного биржевой торговле продукцией металлургической отрасли. Организаторами мероприятия, собравшего свыше 180 участников, выступили БУТБ и Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ).

По данным БУТБ, на сегодня порядка 93% от общего объема черного металлопроката, реализуемого на биржевых торгах, производится в Российской Федерации. При этом ожидается, что в дальнейшем совместный биржевой рынок металла Беларуси и России будет расти еще более высокими темпами. Такое мнение высказал президент РСПМ Александр Романов в ходе обсуждения перспектив развития белорусско-российского сотрудничества в области закупок металла на биржевых торгах.

«За последний год кардинальным образом изменилась конфигурация экономики, перестроилась география российского экспорта и трансформировалась его структура. Однако Беларусь по-прежнему остается нашим торговым партнером номер один, и я уверен, что в ближайшие годы наши партнерские связи будут только крепнуть. Ведь Беларусь и Россия находятся в едином экономическом пространстве, у нас сформирован общий рынок, который мы должны совместно развивать. И белорусская биржевая площадка может сыграть в этом ключевую роль. С одной стороны, она обеспечивает конкурентный механизм ценообразования и надежные инструменты контроля за исполнение сделок, а с другой — старается в одинаковой степени учитывать интересы продавцов и покупателей, создавая оптимальные условия для взаимовыгодной торговли. Поэтому многие российские металлопроизводители и металлотрейдеры, в том числе члены нашего союза, начали активно использовать этот механизм для реализации своих сбытовых возможностей, и все указывает на то, что со временем эта тенденция будет усиливаться», - считает руководитель российского союза металлургов.

Это подтверждают и результаты работы секции металлопродукции БУТБ. По сравнению с январем-апрелем 2022 г. показатели биржевых продаж выросли на 14% в денежном выражении и на 40% в натуральном. При этом среди иностранных поставщиков лидировали компании из Российской Федерации.