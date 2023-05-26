Индийские предприниматели в июле-августе 2023 года посетят СЭЗ «Брест». Такая договоренность достигнута в ходе переговоров первого заместителя главы администрации СЭЗ «Брест» Александра Шукайло с представителями индийских фармацевтических компаний, которые состоялись 24 мая на белорусско-индийском фармацевтическом форуме в формате В2В в рамках 28-й Международной специализированной выставки «Здравоохранение Беларуси 2023».

Как сообщает сайт СЭЗ, в процессе общения индийские партнеры были проинформированы об основных направлениях деятельности СЭЗ «Брест», ее экономическом и инвестиционном потенциале, который создает благоприятные условия для эффективного производства и налаживания кооперационного взаимодействия с белорусскими производителями.

Отмечается, что администрацией СЭЗ «Брест» на протяжении длительного периода времени проводится целенаправленная работа по установлению и развитию деловых отношений с индийскими бизнес-партнерами. Взаимодействие осуществляется на основе соглашений в рамках деятельности белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, торговли, промышленности, науки, технологий и культуры.

Администрация СЭЗ «Брест» сотрудничает с такими организациями, как Индийская палата по международному бизнесу, Палата предпринимателей Индии и Глобальный индийский бизнес-форум.