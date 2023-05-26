Ремонтно-сервисный центр БЕЛАЗ откроют в Мурманской области. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 мая 2023 года в ходе визита в Мурманскую область.

"У нас строится взаимодействие в области поставок карьерной техники. Важный сопровождающий проект, который в ближайшее время планируется реализовать, - строительство ремонтно-сервисного центра БЕЛАЗ в городе Апатиты. Это позволит проводить полное техобслуживание и все виды ремонта техники БЕЛАЗ, соответственно, повысит уровень гарантийного и сервисного сопровождения", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что Белорусский автомобильный завод сегодня в непростых условиях на месте не стоит, решены все насущные вопросы импортозамещения.

"БЕЛАЗ готов, как и прежде, обеспечивать предприятия Мурманской области самой современной карьерной техникой. Также появилось дополнительное направление - поставка шахтного оборудования. Ранее такие поставки не осуществлялись, но наработки по пробным поставкам погрузочно-транспортных машин уже имеются", - отметил премьер-министр.

Кроме того, важная составляющая эффективного взаимодействия - это обучение и подготовка специалистов.

"В соответствии с договоренностью, которая достигнута между БЕЛАЗом и Мурманским арктическим государственным университетом, на базе филиала в Апатитах создана учебная аудитория БЕЛАЗ, которая оснащена учебными стендами и масштабными моделями. Открытие этой аудитории запланировано в ходе визита белорусской делегации в Мурманскую область", - обратил внимание глава белорусского правительства.