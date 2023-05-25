В Белорусской торгово-промышленной палате состоялось заседание совместного белорусско-российского делового совета, посвященное вопросам участия белорусских производителей и строительных компаний в проектах индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, участникам заседания были представлены основные тенденции развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России, перспективные механизмы развития рынка ИЖС, нормы и требования к проектам в Москве и Московской области, меры финансовой поддержки, предлагаемые производителям Банком развития Республики Беларусь, возможности маркетплейса «СТРОИМ.ДОМ.РФ», а также а также предприятий ОАО «МАПИД», ООО «ХоумЛенд Групп», ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР», Группы компаний «А-100».

Руководители и представители более 20 крупных белорусских и российских компаний строительной отрасли обсудили возможности взаимодействия, обменялись опытом реализации проектов в России и других странах.

Белорусская торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Российской Федерации планируют проведение следующего заседания совместного российско-белорусского делового совета 27 июня в рамках Х Форума регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет в Уфе. Ключевыми темами для обсуждения будут переход транспорта на газомоторное топливо, развитие семейного предпринимательства, а также барьеры, препятствующие формированию общего рынка товаров и услуг.