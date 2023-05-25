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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ БЕЛОРУССКИХ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ МУРМАНСК ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2023 ГОДА ПРЕВЫСИЛ 95 ТЫС. ТОНН


10:59 26.05.2023

Объемы перевалки белорусских грузов через Мурманск превысили 95 тыс. тонн за четыре месяца 2023 г. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко 25 мая 2023 года в ходе визита в Мурманскую область.

"В прошлом году объемы перевалки наших грузов через Мурманск составили чуть более 30 тыс. т, а по итогам четырех месяцев этого года превысили 95 тыс. т", - заявил Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер отметил, что белорусская сторона рассчитывает выйти на стратегическое решение по перевалке экспортных грузов через порты Мурманской области.

"Предметно прорабатываются вопросы использования северного направления для перевалки белорусских экспортных грузов через инфраструктуру Мурманской области. В ходе визита в Мурманск мы намерены выйти на некое финальное стратегическое решение. Подготовительная работа была проделана, большие объемы информации собраны по различным вариантам. Когда стратегическое решение будет принято, нужно будет оперативно отработать его с точки зрения взаимодействия юридических лиц и финансово-экономических вопросов", - сказал Роман Головченко.

Он обсудил варианты строительства порта в Мурманске с главой Мурманской области Андреем Чибисом.

"Есть несколько предложений, которые мы намерены предметно рассмотреть и остановиться на одном из вариантов. Затем я доложу Главе государства о предложениях Правительства для принятия окончательного решения. После этого мы очень быстро перейдем к стадии непосредственно бизнес-планирования, в том числе структурирования, юридической проработки сделки, а также экономическим вопросам", - сказал Роман Головченко.

Он подчеркнул, что логистика в последние годы приобрела особое значение.

"Наши интересы сейчас в Мурманске, потому что здесь - совокупность уникальных факторов. Во-первых, незамерзающий Кольский залив, во-вторых, свободный выход в два океана. Те, кто работает через Мурманск, избавлены от рисков, которые потенциально могут быть связаны с какими-то проблемами в акватории Балтийского моря с точки зрения свободы движения судов. От наших бывших партнеров можно ждать чего угодно, поэтому нам нужна страховка", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по мнению главы белорусского правительства, за Северным морским путем будущее. "Железнодорожная сеть развита, реализуется масштабная инвестиционная программа по строительству новых подъездных путей. Очень хорошая пропускная способность инфраструктуры железнодорожного транспорта в этом направлении. Учитывая совокупность всех этих показателей, мы и сфокусировались на Мурманской области", - пояснил он.
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