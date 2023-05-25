МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОТЕНЦИАЛ ХОЛДИНГА «БЕЛАВТОМАЗ» ПРЕДСТАВЛЕН В МУРМАРСКЕ

09:10 26.05.2023 Генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович в составе правительственной делегации во главе с премьером-министром Беларуси Романом Головченко прибыл с визитом в Мурманск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в рамках визита состоялся круглый стол на тему «Республика Беларусь - Мурманская область: на пути к новому уровню экономического партнерства» с участием главы Мурманской области Российской Федерации Андрея Чибиса. В ходе работы круглого стола Валерий Иванкович выступил с презентацией потенциала холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».