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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ О ХРАНЕНИИ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
15:51 25.05.2023
Министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, документы подписаны в Минске в ходе двусторонней встречи министров обороны двух стран Виктора Хренина и Сергея Шойгу.
«…Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», -заявил на встрече Хренин.
По его словам, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Беларусью и РФ приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400. Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Беларуси прошли обучение на полигонах Российской Федерации и «получили практические навыки в их эксплуатации».
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