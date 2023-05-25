ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОПИСАЛИ ДОКУМЕНТЫ О ХРАНЕНИИ НЕСТРАТЕГИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ В РЕСПУБЛИКЕ


15:51 25.05.2023

Министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, документы подписаны в Минске в ходе двусторонней встречи министров обороны двух стран Виктора Хренина и Сергея Шойгу.

«…Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», -заявил на встрече Хренин.

По его словам, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Беларусью и РФ приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400. Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Беларуси прошли обучение на полигонах Российской Федерации и «получили практические навыки в их эксплуатации».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2023
валюта курс
EUR 3.1563
USD 2.9298
RUB 3.6660
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9275 -0.0023
RUB 3.6680 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1480
USD 2.9150 2.9190
RUB 2.7000 3.6850
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0800
EUR/RUB 85.1000 114.6000
USD/RUB 79.1000 106.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте