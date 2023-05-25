Министры обороны Беларуси и России подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, документы подписаны в Минске в ходе двусторонней встречи министров обороны двух стран Виктора Хренина и Сергея Шойгу.

«…Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран и, мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе», -заявил на встрече Хренин.

По его словам, в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Беларусью и РФ приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитной ракетной системой С-400. Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Беларуси прошли обучение на полигонах Российской Федерации и «получили практические навыки в их эксплуатации».