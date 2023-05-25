На деловой площадке СЭЗ «Минск» состоялась встреча руководства администрации с делегацией Тульской области при участии торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.

Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а также вопросы, связанные с организацией производств. Первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько представил возможности и условия ведения бизнеса в рамках свободной экономической зоны.

В свою очередь генеральный директор НПО «Плавский» Евгений Шмырев выразил заинтересованность в реализации инвестпроекта по производству подметально-уборочных машин.

АО НПО «Плавский» занимается производством, реализацией и сервисным обслуживанием высококачественной коммунальной и дорожной техники более 25 лет. Компания является производственным подразделением ООО «ИК ГЕОС», ставшим правопреемником ООО «Дормаш» в части производства и поставки специализированной и коммунальной техники, сервисного обслуживания, поставки запчастей.