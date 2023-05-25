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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНО В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТА В СЭЗ «МИНСК»
13:12 25.05.2023
На деловой площадке СЭЗ «Минск» состоялась встреча руководства администрации с делегацией Тульской области при участии торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.
Как сообщает сайт СЭЗ, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, а также вопросы, связанные с организацией производств. Первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько представил возможности и условия ведения бизнеса в рамках свободной экономической зоны.
В свою очередь генеральный директор НПО «Плавский» Евгений Шмырев выразил заинтересованность в реализации инвестпроекта по производству подметально-уборочных машин.
АО НПО «Плавский» занимается производством, реализацией и сервисным обслуживанием высококачественной коммунальной и дорожной техники более 25 лет. Компания является производственным подразделением ООО «ИК ГЕОС», ставшим правопреемником ООО «Дормаш» в части производства и поставки специализированной и коммунальной техники, сервисного обслуживания, поставки запчастей.
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