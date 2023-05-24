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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С УКРАИНОЙ В ОБЛАСТИ АВИАПОИСКА
12:05 25.05.2023
Постановлением Совмина № 336 от 23 мая 2023 года прекращено действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.
"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанного в городе Минске 1 марта 2017 года", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерству иностранных дел поручено уведомить украинскую сторону о принятом решении.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
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