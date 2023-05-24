Постановлением Совмина № 336 от 23 мая 2023 года прекращено действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания, подписанного в городе Минске 1 марта 2017 года", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Министерству иностранных дел поручено уведомить украинскую сторону о принятом решении.

Постановление вступило в силу со дня его принятия.