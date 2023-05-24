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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 5 РАЗ УВЕЛИЧИЛИ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ НА БУТБ
10:41 25.05.2023
По результатам биржевых торгов в январе-апреле сумма сделок, заключенных предприятиями Тульской области на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), увеличилась в 5,6 раза к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный в ходе встречи с деловыми кругами Тульской области, состоявшейся на базе Торгового представительства Российской Федерации в Республике Беларусь.
Высокую положительную динамику обеспечили продажи металлопродукции и импортозамещающих товаров тульского производства: чугуна, железного порошка, транзисторов, реле, клеммных колодок и переключателей.
По мнению представителя биржи, важную роль в дальнейшем развитии биржевой торговли между Беларусью и Тульской областью может сыграть Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», который в апреле текущего года получил статус брокера БУТБ.
«Как правило, объем биржевого товарооборота зависит от двух факторов — количества участников торгов и их активности во время торговых сессий. Брокер способен влиять на оба этих показателя, привлекая на биржу новых клиентов и содействуя заключению сделок. В этой связи мы возлагаем большие надежды на нашего брокера в Тульской области, который имеет широкую сеть контактов в предпринимательской среде и уже ведет переговоры с 7-ю предприятиями, заинтересованными в работе на белорусском рынке», - отметил Герман Пузырный.
По информации пресс-службы БУТБ, приоритетными направлениями сотрудничества с Тульской областью в сфере биржевой торговли являются поставки продукции черной металлургии, электротехнических изделий и кормовых добавок в Республику Беларусь, а также экспорт белорусских продуктов питания — прежде всего сухого молока и сливочного масла. На сегодняшний день на БУТБ аккредитован 31 субъект хозяйствования из данного региона.
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