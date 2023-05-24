МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КАРЕЛИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:09 25.05.2023 Беларусь и Карелия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома. Согласно информации, документ подписан по итогам встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с главой Карелии Артуром Парфенчиковым. Соглашение предусматривает взаимодействие от экономики до культуры, в том числе предполагает и ряд новых перспективных направлений. В частности, Беларусь готова поставлять в Карелию пассажирский транспорт и лифтовое оборудование. В Петрозаводске продолжится развитие завода по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего».