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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КАРЕЛИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:09 25.05.2023
Беларусь и Карелия подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.
Согласно информации, документ подписан по итогам встречи премьер-министра Беларуси Романа Головченко с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Соглашение предусматривает взаимодействие от экономики до культуры, в том числе предполагает и ряд новых перспективных направлений. В частности, Беларусь готова поставлять в Карелию пассажирский транспорт и лифтовое оборудование. В Петрозаводске продолжится развитие завода по производству лесозаготовительной техники «Амкодор-Онего».
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