Оршанский мясоконсервный комбинат (ОМКК) презентовал свою продукцию на Международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования SIAL SHANGHAI 2023 в Шанхае.

«Выставка SIAL – крупнейшее событие мировой пищевой индустрии, – отметила заместитель генерального директора по организационно-кадровой, идеологической работе и режиму ОМКК Нина Карпалова. – Мероприятие – одно из самых крупных по масштабу белорусского участия и ассортименту выставляемой продукции на выставочном форуме в Китае. На выставке в этом году собрались порядка 4500 экспонентов со всего мира. Все демонстрировали передовые и инновационные продукты, обменивались опытом и идеями. Участие ОМКК на данной выставке имеет для нас большое значение. Это в первую очередь возможность представить свою продукцию и привлечь внимание международной аудитории. SIAL SHANGHAI является площадкой для расширения бизнес-связей, установления новых контактов и продвижения товаров на китайский рынок. Также в ходе переговоров достигнута договоренность об ответном визите потенциальных партнеров на мясоконсервный комбинат. В частности, представителей китайских компаний заинтересовали мясные полуфабрикаты и консервы, выпускаемые в Орше».