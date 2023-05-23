МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ II ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

12:35 24.05.2023 Лукашенко 24 мая примет участие в пленарном заседании II Евразийского экономического форума в Москве, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, он представит позицию и приоритеты Беларуси по ключевым вопросам сотрудничества. Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая. Нынешнее заседание станет юбилейным - тридцатым. «Лидеры стран ЕАЭС рассмотрят ход выполнения решений по стратегическим направлениям развития евразийской экономической интеграции, подведут итоги международной деятельности союза. В повестке дня также вопросы, касающиеся финансирования совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, либерализации по отдельным секторам услуг, торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС, регламента работы Евразийской экономической комиссии, и ряд других», - говорится в сообщении. В рамках мероприятий Лукашенко «встретится со своими зарубежными коллегами, обсудит вопросы двустороннего сотрудничества».