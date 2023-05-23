Лукашенко указом № 150 одобрил проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе в части оказания финансового содействия при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, сообщает его пресс-служба.

На проведение переговоров по проекту протокола и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено Министерство финансов.

Проект протокола разработан Евразийской экономической комиссией по поручению Высшего Евразийского экономического совета от 9 декабря 2022 года.

Договором предусматривается возможность принятия Советом ЕЭК решения об оказании финансового содействия реализации совместных кооперационных проектов за счет средств бюджета ЕАЭС.