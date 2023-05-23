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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ПРЕЗЕНТУЮТ В ГРУЗИИ
09:25 24.05.2023
Делегация концерна «Беллесбумпром» во главе с заместителем председателя концерна Александром Пшенным находится с визитом в Грузии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в рамках визита запланировано проведение двусторонних встреч с грузинскими компаниями, презентация экспортного потенциала концерна «Беллесбумпром», переговоры по вопросам продвижения продукции деревянного домостроения, плитной и целлюлозно-бумажной продукции.
Во вторник, 23 мая 2023 года, состоялась встреча в посольстве Беларуси в Грузии, в которой принимали участие посол нашей страны Анатолий Лис, советник вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии И.Шиошвили. Прошли переговоры с заместителем директора свободной индустриальной зоны Поти Тамарой Сакетшвили, деловыми кругами страны. В планах на 24 мая – также переговоры с грузинскими компаниями.
В состав белорусской делегации входят представители ОАО «Речицадрев», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Борисовдрев», ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».
Предприятия концерна "Беллесбумпром" развивают торгово-экономическое сотрудничество с партнерами из Грузии. По итогам первого квартала экспорт в эту страну увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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