24 мая 2023 года начнется визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в два российских региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Согласно информации, в программе визита - посещение Петрозаводска и Мурманска.

«Повестка довольно насыщенная - от встреч с главами регионов до посещения предприятий, имеющих стратегический интерес для нашей страны», - говорится в сообщении.