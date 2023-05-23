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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ОТПРАВИТСЯ В РОССИЙСКИЕ РЕГИОНЫ
16:12 23.05.2023
24 мая 2023 года начнется визит правительственной делегации во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко в два российских региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram-канале.
Согласно информации, в программе визита - посещение Петрозаводска и Мурманска.
«Повестка довольно насыщенная - от встреч с главами регионов до посещения предприятий, имеющих стратегический интерес для нашей страны», - говорится в сообщении.
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