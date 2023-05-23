МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ РУП «МИНСКЭНЕРГО» И «РОССЕТИ УРАЛ» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

14:26 23.05.2023 Учебные центры РУП «Минскэнерго» и «Россети Урал» подписали меморандум о сотрудничестве. Как сообщает Telegram-канал РУП «Минскэнерго», меморандум предполагает совместное проведение учебных занятий, конкурсов профессионального мастерства, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, разработке учебно-программной документации.