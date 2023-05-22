МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ

11:51 23.05.2023 Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов встретился с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Ван Жуйцзюань. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества деловых кругов Беларуси и Китая. На встрече также рассмотрены вопросы, связанные с организацией масштабной экспозиции Беларуси на шестой Китайской международной выставке импорта, которая состоится в Шанхае осенью этого года.