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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ КРУГОВ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧЕ В МИНСКЕ
11:51 23.05.2023
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Михаил Мятликов встретился с советником по торгово-экономическим вопросам посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Ван Жуйцзюань.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества деловых кругов Беларуси и Китая.
На встрече также рассмотрены вопросы, связанные с организацией масштабной экспозиции Беларуси на шестой Китайской международной выставке импорта, которая состоится в Шанхае осенью этого года.
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