Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут ключевые документы по развитию станкостроения. Об этом заявил заместитель министра промышленности Беларуси Александр Ефимов в Москве во время церемонии открытия 23-й международной специализированной выставки оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка».

«Правительства Беларуси и России в ближайшее время подпишут ключевые документы по развитию станкостроения. В том числе предусматривается разработка соответствующей научно-технической программы», - сказал Александр Ефимов, которого цитирует пресс-служба Минпрома.

Планируется решение вопросов финансирования и создания условий для стимулирования динамичного развития отрасли.

Особое внимание будет уделено не только ключевым продуктам, но и созданию собственной элементной базы. «Таким образом, отечественный станок должен стать продуктом с высокой степенью локализации всех основных узлов и систем», - подчеркнул Александр Ефимов.

В целом он отметил, что основу импортонезависимости составляет технологическая независимость, позволяющая обеспечить стабильность производств. И этому направлению в Союзном государстве уделяется самое пристальное внимание.

Международная специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности «Металлообработка» проходит 22-25 мая 2023 года в Москве. Форум признан крупнейшим в России и СНГ проектом в области станкостроения. По оценкам организаторов, в 2023 году выставка бьет рекорды 2022 года: количество участников превышает значения прошлого года. Новые разработки демонстрируют порядка 1 тыс. компаний из России, Беларуси, Германии, Индии, Испании, Италии, Китая, Республики Корея, Сербии, Словакии, Турции. В мероприятии принимают участие представители органов власти, руководители ведущих отраслевых промышленных ассоциаций и предприятий регионов России и стран ЕАЭС. Выставка организована «Экспоцентром» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.

На выставке в российском ЦВК «Экспоцентр» представлена национальная экспозиция Республики Беларусь, в составе которой новейшие разработки презентуют порядка 15 предприятий системы Минпрома в области станкостроения.

Руководители белорусских предприятий в рамках форума ознакомятся с новинками рынка, проведут переговоры о поставках металлообрабатывающей продукции, запасных частей, сервисных и инжиниринговых услуг, а также примут участие в мероприятиях деловой программы, ознакомятся с актуальными рыночными трендами от лучших спикеров и специалистов отрасли.