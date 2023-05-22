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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ СЭЗ «ВИТЕБСК»


14:18 22.05.2023

Делегация Саратовской области Российской Федерации во главе заместителем главы региона Михаилом Торгашиным в рамках XI Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Перспективы» 19 мая 2023 г. посетила администрацию СЭЗ «Витебск».

Как сообщает сайт СЭЗ, переговоры прошли в Деловом центре «Журжевский». В ходе приема глава администрации Михаил Скурат ознакомил гостей с инвестиционными возможностями свободной экономической зоны «Витебск» и промышленным потенциалом предприятий - резидентов, разъяснил особенности преференциального режима белорусских СЭЗ.

Члены делегации изучили экономический и инвестиционный потенциал СЭЗ «Витебск», рассмотрели особенности применения специального правового режима, а также ознакомились с проектами, реализуемыми в СЭЗ, оценили экспортный потенциал компаний-резидентов.

Российская делегация посетила производственные площадки предприятий-резидентов СЭЗ - УП «Полимерконструкция» и ООО «ПО «Энергокомплект».
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