Свыше 554 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 169 345 жителей соседних стран ЕС: 112 075 граждан Литвы, 32 719 граждан и 9 655 неграждан Латвии, а также 14 896 граждан Польши», - говорится в сообщении.

В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовал 554 331 иностранец: 360 338 граждан Литвы, 36 534 негражданина и 120 853 гражданина Латвии, а также 36 606 граждан Польши.