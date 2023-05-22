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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 554 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
12:20 22.05.2023
Свыше 554 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет.
«С 1 января в безвизовом порядке в нашу страну въехало 169 345 жителей соседних стран ЕС: 112 075 граждан Литвы, 32 719 граждан и 9 655 неграждан Латвии, а также 14 896 граждан Польши», - говорится в сообщении.
В целом с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовал 554 331 иностранец: 360 338 граждан Литвы, 36 534 негражданина и 120 853 гражданина Латвии, а также 36 606 граждан Польши.
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