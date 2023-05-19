|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ СЕРБИИ
10:45 22.05.2023
Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков в ходе визита в Сербию 19 мая 2023 года представил потенциальным партнерам инвестиционный, торгово-экономический и производственный потенциал Гродненской области, возможности для бизнеса в СЭЗ.
Как сообщает сайт СЭЗ, он также принял участие в сербско-белорусском бизнес-форуме, по итогам которого подписал меморандум о сотрудничестве с руководством свободной зоны «Нови-Сад».
В своей презентации Дмитрий Рожков представил сербским компаниям проекты в сфере логистики с учетом уникального расположения Гродненской области и развитой транспортной инфраструктуры, а также инвестиционную идею по созданию в Гродно уникального промышленного парка, работа над которым уже ведется.
Свободная зона «Нови-Сад» стала первым партнером СЭЗ «Гродноинвест» на Балканах. Стороны договорились об интенсификации двусторонних отношений в информационной, инвестиционной сферах, о проведении совместных мероприятий и обмене бизнес-миссиями. Реализация совместных инициатив позволит сохранить и усилить позитивную динамику экспорта товаров резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Сербию, объем которого в 2022 году превысил миллион долларов США. Ожидается, что уже в текущем году в Гродно будет организован первый визит сербской делегации.
Свободная зона «Нови-Сад» имеет стратегическое расположение на Балканах. Она находится рядом с сербской столицей Белград и недалеко от государственной границы с Хорватией, Боснией, Румынией и Венгрией. Речной порт Нови-Сад является одним из крупнейших портов на Дунае и представляет собой центр грузоперевозок в регионе. Дорожная сеть Нови-Сада связана с общеевропейским коридором X и железнодорожной линией Вена-Будапешт-Белград.
В рамках визита главой администрации СЭЗ также запланирован ряд деловых встреч с сербскими компаниями по вопросам содействия инвестициям из стран Балканского полуострова в Гродненскую область, а также посещение выставки Agricultural Trade Fair Novi Sad, одним из участников которой является предприятие-резидент СЭЗ ОАО «Лакокраска».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2023
Курсы в банках
на 22.05.2023
Конвертация в банках
на 22.05.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте