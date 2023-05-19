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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕЛОВЫМИ КРУГАМИ СЕРБИИ


10:45 22.05.2023

Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков в ходе визита в Сербию 19 мая 2023 года представил потенциальным партнерам инвестиционный, торгово-экономический и производственный потенциал Гродненской области, возможности для бизнеса в СЭЗ.

Как сообщает сайт СЭЗ, он также принял участие в сербско-белорусском бизнес-форуме, по итогам которого подписал меморандум о сотрудничестве с руководством свободной зоны «Нови-Сад».

В своей презентации Дмитрий Рожков представил сербским компаниям проекты в сфере логистики с учетом уникального расположения Гродненской области и развитой транспортной инфраструктуры, а также инвестиционную идею по созданию в Гродно уникального промышленного парка, работа над которым уже ведется.

Свободная зона «Нови-Сад» стала первым партнером СЭЗ «Гродноинвест» на Балканах. Стороны договорились об интенсификации двусторонних отношений в информационной, инвестиционной сферах, о проведении совместных мероприятий и обмене бизнес-миссиями. Реализация совместных инициатив позволит сохранить и усилить позитивную динамику экспорта товаров резидентов СЭЗ «Гродноинвест» в Сербию, объем которого в 2022 году превысил миллион долларов США. Ожидается, что уже в текущем году в Гродно будет организован первый визит сербской делегации.

Свободная зона «Нови-Сад» имеет стратегическое расположение на Балканах. Она находится рядом с сербской столицей Белград и недалеко от государственной границы с Хорватией, Боснией, Румынией и Венгрией. Речной порт Нови-Сад является одним из крупнейших портов на Дунае и представляет собой центр грузоперевозок в регионе. Дорожная сеть Нови-Сада связана с общеевропейским коридором X и железнодорожной линией Вена-Будапешт-Белград.

В рамках визита главой администрации СЭЗ также запланирован ряд деловых встреч с сербскими компаниями по вопросам содействия инвестициям из стран Балканского полуострова в Гродненскую область, а также посещение выставки Agricultural Trade Fair Novi Sad, одним из участников которой является предприятие-резидент СЭЗ ОАО «Лакокраска».
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