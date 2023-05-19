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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПРЕЗЕНТОВАЛА ПЛОЩАДКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ТЯНЬЦЗИНЕ


09:12 22.05.2023

Возможность использования площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) для реализации продукции собственного производства на рынке Беларуси вызвала интерес у участников белорусско-китайского бизнес-форума «Тяньцзинь — ворота в Китай», который состоялся в рамках Недели Могилевской области в Тяньцзине (Китай).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам B2B-переговоров, прошедших на полях форума, готовность поставлять технологическое оборудование, запчасти и комплектующие для нужд белорусского промышленного и аграрного секторов выразили ряд крупных китайских производителей. При этом платформа БУТБ рассматривается ими не только как точка входа на белорусский рынок, но и перспективный канал торговли со странами Евразийского экономического союза.

«Если Тяньцзинь — это ворота в Китай, то биржа — это цифровое окно в Беларусь и другие страны ЕАЭС. Сегодня у нас аккредитованы 3200 компаний из России, 103 из Казахстана, 19 из Кыргызстана и 15 из Армении. С одной стороны, это потенциальные потребители китайских товаров, а с другой — надежные, проверенные биржей поставщики продукции, востребованной в Китае. То есть, участвуя в биржевых торгах, китайское предприятие получает в распоряжение целый комплекс инструментов, с помощью которых она может эффективно решать практически любые вопросы сбыта и закупок за рубежом. К слову, пока наши китайские партнеры в основном выступают на бирже в качестве импортеров, приобретая белорусские пиломатериалы, рапсовое масло, молочную продукцию и нефтепродукты. Поэтому мы хотели бы видеть на биржевой торговой платформе больше китайских производителей. В первую очередь это касается импортозамещающих товаров, которые пользуются высоким спросом и в Беларуси, и в России», - подчеркнул заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время презентации потенциала биржевого механизма для деловых кругов КНР.

Помимо выступления на форуме «Тяньцзинь — ворота в Китай», делегация БУТБ также приняла участие в работе Всемирного конгресса по развитию интеллектуальных технологий WIC 2023. В ходе мероприятия состоялся обмен опытом в сфере электронной биржевой торговли и изучены передовые разработки в области защиты информации и анализа «больших данных» с целью их возможного внедрения на БУТБ.
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